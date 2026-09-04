Odessa, attacco: almeno 17 feriti, tra cui tre bambini; grattacielo colpito e oltre dieci auto danneggiate

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Un attacco su Odessa ha lasciato almeno 17 persone ferite, tra le quali tre bambini. Lo rende noto la ricostruzione riportata dai media.
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Un grattacielo è stato danneggiato: i colpi hanno interessato gli appartamenti dal 10° al 17° piano dell’edificio. Le condizioni precise dei feriti non sono state dettagliate nella prima ricostruzione.
Oltre ai danni all’edificio, più di dieci automobili sono state danneggiate nell’area colpita.
La notizia è stata diffusa il 3 settembre 2026.