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Odessa, attacco: almeno 17 feriti, tra cui tre bambini; grattacielo colpito e oltre dieci auto danneggiate

Odessa, 3 settembre 2026: attacco russo ferisce almeno 17 persone, tra cui 3 bambini. Danni a un grattacielo (appartamenti 10°-17° piano) e oltre 10 auto danneggiate.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un attacco su Odessa ha lasciato almeno 17 persone ferite, tra le quali tre bambini. Lo rende noto la ricostruzione riportata dai media.

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Un grattacielo è stato danneggiato: i colpi hanno interessato gli appartamenti dal 10° al 17° piano dell’edificio. Le condizioni precise dei feriti non sono state dettagliate nella prima ricostruzione.

Oltre ai danni all’edificio, più di dieci automobili sono state danneggiate nell’area colpita.

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La notizia è stata diffusa il 3 settembre 2026.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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