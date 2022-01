Nuovo record di contagi in Veneto. No Green Pass in Prefettura a Padova ma lasciati fuori

Tendenzialmente la curva pare assestarsi e poi cominciare la discesa, ciò non toglie che in alcuni giorni le fluttuazioni dei contagi siamo impressionanti.

In Veneto, infatti, sono tornati a crescere vistosamente i contagi Covid nelle ultime 24 ore riportando un +24.312. Cifra vicina al record assoluto dall’inizio della pandemia che è di +25.166 di martedì 18 gennaio.

Pesante balzo anche delle vittime, 53 in un solo giorno, per un totale di 13.008 decessi.

Gli infetti dall’inizio della pandemia sono invece 271.653. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli attuali positivi in isolamento sono in calo, 271.553 (- 11.941).

Ma i dati peggiori arrivano dagli ospedali, dove risalgono i numeri sia dei ricoveri in area medica, 1.830 (+125), che in terapia intensiva, 194 (+7).

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 4.722

Treviso 3.593

Venezia 3.466

Verona 4.687

Vicenza 4.869

Belluno 997

Rovigo 1.231

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI (TRA PARENTESI IL DATO PRECEDENTE)

Padova 49.249

Treviso 48.300

Venezia 35.508

Verona 59.756

Vicenza 46.254

Belluno 9.179

Rovigo 11.639

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (TRA PARENTESI IL DATO PRECEDENTE)

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 51

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 6

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 41

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Mirano reparti di medicina 33

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 6

Ospedale di Dolo reparti di medicina 52

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 7

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 35

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di Villa Salus Mestre reparti di medicina 11

Ospedale di Villa Salus mestre reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di P.San Marco Mestre reparti di medicina 1

Ospedale di P.San Marco Mestre reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 48

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 2

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 1

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 1

Sul fronte della cronaca da riportare che una delegazione di appartenenti al movimento “Veneto no Green pass” si è presentata a palazzo Santo Stefano, sede della prefettura di Padova, per presentare una lettera ufficiale di richiesta di dimissioni del Prefetto Raffaele Grassi, per criticarne – hanno spiegato – la gestione della pandemia.

Si tratta di un’azione congiunta che riguarda tutte le prefetture d’Italia.

I delegati del movimento non sono stati ricevuti.

“Non li ho ricevuti personalmente – ha spiegato stamani il prefetto Grassi – non ho parlato con loro, prendo atto della lettera depositata, non ho molto da aggiungere”.

Giovedì mattina sarà il giorno del “Procura Day”, i no vax hanno annunciato che si recheranno in Procura a presentare denunce e richieste dimissioni.