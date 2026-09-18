Nuovi retroscena sulle nozze di Ilary Blasi e Bastian Müller: il pranzo, la torta e l’aneddoto sul primo passo

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Il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller continua a dare nuovi retroscena. Dagli aspetti organizzativi alle scelte gastronomiche, emergono particolari raccontati dai protagonisti che hanno curato la festa.

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Lo chef Michele De Leo, intervenuto a La volta buona, ha descritto il pranzo che ha seguito la cerimonia: l’evento si è svolto in una tenuta riservata ad uso esclusivo di oltre 100.000 ettari, nei pressi di un laghetto, con circa 70 invitati. Il menù era a km0, ispirato al territorio campano, con un buffet a vista che permetteva agli ospiti di scegliere liberamente; non sono mancati musica dal vivo e momenti di ballo.

A margine della trasmissione, Vladimir Luxuria ha raccontato un episodio dei primi approcci tra i due sposi, raccontando che è stata la conduttrice a fare il primo passo lasciando il proprio numero, e che Bastian ha capito solo in un secondo momento che lei fosse famosa.

Il gran finale del banchetto è stato affidato a una torta nuziale a cinque piani firmata dal maestro pasticcere Sal De Riso. Lo stesso De Riso ha spiegato la composizione: pan di Spagna all’arancia, crema pasticcera alla vaniglia, fragoline di bosco, zeste d’arancia e una chantilly al Limone Costa d’Amalfi Igp che avvolge ogni strato. La torta, progettata come una classica “all’italiana”, è alta 1,65 metri e strutturata su cinque livelli, scelta dall sposa dopo aver contattato il pasticcere circa un mese e mezzo prima dell’evento.

Sui numeri del dessert emergono dettagli differenti: l’impalcatura della torta era pensata per oltre 100 porzioni, mentre De Riso ha indicato che gli invitati erano circa 60-65; nonostante ciò i dolci hanno ottenuto grande successo, con ospiti che hanno fatto il bis, tra cui Silvia Toffanin. De Riso ha inoltre raccontato che Antonella Clerici lo ha chiamato la mattina successiva riferendo l’apprezzamento di Toffanin.

Sul piano economico il maestro ha precisato che una torta di quel tipo si aggira sui 1.500 euro e che il buffet dei dolci è stato calcolato a parte. Ha inoltre sottolineato che non ci sono stati accordi di scambio merce o sponsorizzazioni: “Nessun accordo, hanno pagato regolarmente”, ha detto, confermando che il servizio è stato saldato come per qualsiasi cliente.

De Riso ha definito la coppia «serena e molto felice» e ha aggiunto un particolare sul neosposo: con lui si è intrattenuto a lungo, ascoltando del suo lavoro in Germania nel settore dell’edilizia, dove possiede un’azienda che noleggia trivelle per le fondazioni dei grattacieli. Sul fronte linguistico, lo chef ha osservato che Bastian parla tedesco ma si destreggia bene anche in italiano e si fa capire.