Nuova ordinanza di Zaia, le scuole superiori rimangono chiuse a gennaio. Prorogata la didattica a distanza al 100%

In regione sono tremila e 59 i ricoveri, 3459 con le terapie intensive incluse, 6813 morti, i dimessi 11.060 e da oggi nel bollettino ci sono i 16.748 vaccini già fatti in Veneto, che vengono somministrati fino alle 22.30 della sera, il 43% della quota. Oggi, lunedì 4 gennaio, arrivano le 38 mila dosi regionali settimanali e ogni persona vaccinata ha già l’appuntamento per il richiamo. Questa la fotografia della situazione del presidente della Regione Luca Zaia.

Il governatore del Veneto ha firmato un’ordinanza nuova per la chiusura delle scuole superiori per tutto il mese di gennaio, in regione. Prorogata dunque la didattica a distanza al cento per cento per tutto il mese. «Non ci sembra prudente la ripartenza – ha detto Zaia – viene perciò procrastinata la dad al 100% fino a fine gennaio. Un sacrificio, tifiamo anche noi perché la scuola sia in presenza ma la situazione epidemiologica non lo consente». Avvisati: la dottoressa Carmela Palumbo dirigente scolastica, il prefetto Vittorio Zappalorto, l’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan. «La preoccupazione è importante. Non abbiamo problemi sui trasporti. Siamo pronti a un servizio al 75%, ma in questo momento il problema è di assembramenti naturali che si creano». Non è noto a questo step della pandemia, ha spiegato il presidente, con quale velocità si sviluppino le mutazioni del virus. Per questo, «abbiamo il dovere di preservare quanto è più possibile l’incolumità della popolazione in questo momento. Abbiamo capito che c’è qualcosa che non torna».

Videoconferenza notturna, tra domenica e lunedì, con i ministri dell’Autonomia Francesco Boccia e della Salute, Roberto Speranza. «C’è preoccupazione, l’Italia ha due settimane di ritardo sulla curva epidemiologica europea – ha detto il presidente – Il tema dell’aumento dei contagi nonostante le restrizioni, talvolta anche importanti, come in Germania, riguarda la crescita. La Gran Bretagna ha 60 mila casi al giorno, il nostro Paese è attorno ai ventimila. In Veneto siamo ad oggi a 15 giorni di restrizioni. E le curve non calano. È una situazione atipica quella emersa in Veneto (nonostante al 7 gennaio avremo 20 giorni di restrizioni, tra zona rossa e arancione che sono simili sulle chiusure). La mutazione inglese, molto più contagiosa, è stata acclarata. Noi governatori abbiamo chiesto al governo che i massimi esperti, Istituto superiore della sanità e comitato tecnico scientifico, decidano ciò che va fatto, senza che poi emergano contestazioni. Lo si faccia in modo incontrovertibile. Alla fine bisogna decidere», ha detto Zaia.

Il dottor Luciano Flor, dirigente della Sanità veneta, ha aggiornato la situazione epidemiologica, sia scolastica che ospedaliera. «Dai malati non intensivi si sviluppano pazienti nelle subintensive e intensive – ha detto – è questo a preoccupare – Ad oggi ci sono comunque 56 posti in Rianimazione liberi e gli ingressi Covid nuovi sono stabilizzati attorno ai 15 al giorno. Ci sono in totale 700 posti nelle terapie intensive occupati ad oggi, meno di 400 per Covid. Ma non vogliamo aumentare la quota delle rianimazioni attivate, per questo guardiamo con attenzione all’andamento dei contagi e alla gestione della scuola».