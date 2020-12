Italia Nostra chiede dimissioni Commissario per mancata attivazione Mose

Italia Nostra chiede le dimissioni del Commissario straordinario Spitz (nella foto) per la mancata attivazione del Mose durante i picchi di marea del giorno dell’Immacolata, 8 dicembre 2020.

La richiesta, che pubblichiamo qui sotto, è stata divulgata nel pomeriggio di oggi.

La Sezione di Italia Nostra di Venezia chiede che il Commissario straordinario al Mose Elisabetta Spitz rassegni le dimissioni alla luce dell’acqua alta che ha colpito Venezia l’8 dicembre per il mancato innalzamento della barriere mobili.

Per Italia Nostra a giustificare la richiesta vi sono, tra le motivazioni, la giustificazione “che

le previsioni erano sbagliate, in quanto avevano sottostimato l’evento” nonostante che ci fosse “un documento del giorno precedente del Centro Maree che già informava sulla possibilità che il fenomeno potesse raggiungere e superare la soglia prevista dei 130 e che è stato ignorato”.

Inoltre le dimissioni sono chieste perché “la rigidità di un protocollo per il sollevamento che, dinanzi a una continua e costante evoluzione dei fenomeni meteorologici, richiederebbe un adeguamento dei tempi di preavviso almeno nei periodi dell’anno in cui tali fenomeni sono maggiormente attesi e una riduzione a 110 cm del livello di marea da non superare per proteggere la città dagli allagamenti”.

In merito alla decisione del commissario straordinario al Mose Elisabetta Spitz di non alzare le paratoie del Mose nel pomeriggio di martedì 8 dicembre:

visto che il commissario Spitz ha giustificato il suo operato affermando che le previsioni erano sbagliate, in quanto avevano sottostimato l’evento (comunque prossime a una soglia critica) e non ha applicato nessun principio di precauzione che avrebbe almeno previsto uno stato di allerta, dismettendo invece la squadra del Consorzio Venezia Nuova, in una fase ancora evolutiva del fenomeno meteorologico;

visto che invece esisteva un documento del giorno precedente del Centro Maree (rapporto del Tavolo tecnico per le previsioni di marea a Venezia pubblicato sul sito del Centro Maree del Comune di Venezia) che già informava sulla possibilità che il fenomeno potesse raggiungere e superare

la soglia prevista dei 130 e che è stato ignorato, sottovalutando il pericolo e gli effetti sulla città;

vista la rigidità di un protocollo per il sollevamento che, dinanzi a una continua e costante evoluzione dei fenomeni meteorologici, richiederebbe un adeguamento dei tempi di preavviso almeno nei periodi dell’anno in cui tali fenomeni sono maggiormente attesi e una riduzione a 110 cm del livello di marea da non superare per proteggere la città dagli allagamenti,



la Sezione di Italia Nostra di Venezia chiede che il Commissario straordinario al Mose rassegni le dimissioni.

Il Consiglio direttivo della Sezione di Venezia di Italia Nostra