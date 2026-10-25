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HomenotizieProteste in Francia: 800mila in piazza, tensioni a Parigi e Lione

Proteste in Francia: 800mila in piazza, tensioni a Parigi e Lione

In Francia 800mila manifestanti hanno sfilato con forti tensioni a Parigi e Lione. Mobilitati 70.000 agenti; detenzioni preventive hanno evitato saccheggi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Parigi, 24 ottobre 2026 – Ottocentomila persone hanno partecipato alle proteste che hanno attraversato diverse città francesi, con episodi di tensione segnalati in particolare a Parigi e a Lione.

Il dispositivo di sicurezza è stato imponente: sono stati mobilitati 70.000 agenti per gestire le manifestazioni. Secondo la corrispondente Anais Ginori (AFP), il ricorso a detenzioni preventive ha impedito che si verificassero scene di saccheggio e devastazione.

Le dinamiche della giornata hanno visto cortei e presidi in più località, con le maggiori criticità concentrate nelle due metropoli citate. Non sono riportati altri dati o dettagli specifici oltre a quelli indicati dalla corrispondenza.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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