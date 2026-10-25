Proteste in Francia: 800mila in piazza, tensioni a Parigi e Lione

Parigi, 24 ottobre 2026 – Ottocentomila persone hanno partecipato alle proteste che hanno attraversato diverse città francesi, con episodi di tensione segnalati in particolare a Parigi e a Lione.

Il dispositivo di sicurezza è stato imponente: sono stati mobilitati 70.000 agenti per gestire le manifestazioni. Secondo la corrispondente Anais Ginori (AFP), il ricorso a detenzioni preventive ha impedito che si verificassero scene di saccheggio e devastazione.

Le dinamiche della giornata hanno visto cortei e presidi in più località, con le maggiori criticità concentrate nelle due metropoli citate. Non sono riportati altri dati o dettagli specifici oltre a quelli indicati dalla corrispondenza.