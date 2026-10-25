Penultimo giorno alla Festa del Cinema di Roma: Kim Kardashian sul red carpet e i premi della serata

Alla penultima giornata della Festa del Cinema di Roma il red carpet ha registrato arrivi internazionali e la consegna dei premi principali della manifestazione. Tra le presenze spiccano Kim Kardashian e il cast della serie All’s Fair, prodotta da Ryan Murphy, insieme agli interpreti del film Riverrun di Anna Lupini.

La giuria e il pubblico hanno decretato i vincitori della serata: Kasia Smutniak ha ricevuto il premio del pubblico per Mustang; Paolo Pierobon è stato premiato come miglior attore per Brianza. Il miglior film è I See Buildings Fall Like Lightning di Clio Barnard. Due riconoscimenti sono andati a Congo boy, diretto da Rafiki Fariala, regista rifugiato.

Sul tappeto rosso Kim Kardashian ha scelto un completo maculato con abito bustino e stola, capelli raccolti con effetto gel e uno sguardo deciso che ha suscitato reazioni nette. Naomi Watts è apparsa in un abito scultoreo bianco e nero, con scarpe blu e acconciatura in stile anni Sessanta, uno dei look più apprezzati della kermesse.

Niecy Nash-Betts ha optato per un ensemble bianco e nero composto da corpetto bianco con orlo sfrangiato e gonna nera con strascico, un effetto vistoso e scenografico. Sarah Paulson ha indossato un abito candido abbinato a una stola con frange di cristalli pendenti e un orecchino dalla forma scultorea, proponendo un look dall’aria ieratica.

Tra gli altri look, Kris Jenner è arrivata con una mantella di velluto con cappuccio foderata in bianco, due grandi scorpioni ricamati sul busto, un pendente vistoso e guanti bianchi lunghi; l’abito è uno dei costumi presenti nella serie di sua figlia Kim. Charlotte Gainsbourg ha abbinato un abito di pizzo a calze velate, sandali dorati e una giacca sportiva arancio, un mix insolito ma raffinato.

Serena Rossi ha scelto il classico abito da sera nero, drappeggiato sulla scollatura e con maniche trasparenti, mentre Edoardo Pesce è apparso in abito grigio con camicia blu, capelli pettinati all’indietro e un orecchino a cerchio, mostrando un atteggiamento rilassato. Federico Cesari ha sfoggiato un abito spezzato originale, con giacca doppiopetto grigia e pantaloni a quadretti.

La Festa prosegue verso la conclusione con proiezioni, incontri e ulteriori appuntamenti legati alla programmazione della rassegna.