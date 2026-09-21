Chioggia ricorda la “grande acqua alta”: quattro giorni tra memoria, mare e storia con 7 mari ’26

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Chioggia. Quattro giornate dedicate al mare, alla memoria della città e a uno degli eventi che hanno segnato profondamente il rapporto tra Chioggia e la laguna. È questo il filo conduttore di “7 Mari ’26 – Acqua Alta”, manifestazione in programma a Chioggia dall’8 all’11 ottobre 2026, organizzata nell’ambito delle iniziative dell’associazione 7 Mari, con la collaborazione della Marina Militare e il patrocinio di Regione del Veneto, Comune di Chioggia, associazioni e realtà del territorio.

Il titolo scelto per questa edizione, “Acqua Alta”, richiama una delle esperienze più significative e drammatiche vissute dalle comunità lagunari: l’eccezionale marea che ha impresso un segno profondo nella memoria collettiva. Una memoria che la manifestazione intende mantenere viva non soltanto attraverso il racconto storico, ma anche mettendo in evidenza il rapporto quotidiano tra le persone, il mare e la laguna.

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Scopri come fare

Il programma si sviluppa nell’arco di quattro giorni e propone appuntamenti diversi tra loro, accomunati dal tema del mare e della cultura marinara.

Si comincia giovedì 8 ottobre alle ore 11, con il Comitato d’accoglienza dell’Unità Navale della Marina Militare “Nave Gaeta”, che sarà uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione. La presenza dell’unità navale rappresenta infatti un ulteriore collegamento tra Chioggia e la tradizione della Marina italiana.

Venerdì 9 ottobre il programma prosegue alle 11 con un incontro con le autorità nella Sala Consiliare, mentre alle 17, sempre nella Sala Consiliare, è previsto il convegno “L’uomo e la laguna”. Un appuntamento che porta al centro della riflessione proprio il rapporto tra la presenza umana e l’ambiente lagunare, un equilibrio che da secoli caratterizza la vita delle comunità della costa veneta.

La giornata di sabato 10 ottobre sarà particolarmente ricca di appuntamenti. Alle 16.30, nella Sala Consiliare, si terrà il convegno “Tino Straulino – figlio del mare e amico del vento”, dedicato alla figura del grande protagonista della vela italiana. L’incontro coinciderà con l’inaugurazione della mostra “Ammiraglio Straulino”, destinata a rimanere aperta dall’8 al 27 ottobre.

La giornata si concluderà alle 19, con il concerto della Fanfara di La Spezia, in programma all’Auditorium San Nicolò di Chioggia. Anche in questo caso il mare e la tradizione della Marina saranno protagonisti, attraverso la musica e l’esibizione della formazione.

Domenica 11 ottobre, infine, spazio alla componente sportiva con la premiazione della regata S. Todaro, prevista alle 15 a bordo di Nave Gaeta.

Un ruolo importante all’interno della manifestazione sarà inoltre svolto dalle unità navali, la cui presenza costituisce uno degli elementi più attesi dell’iniziativa. Gli organizzatori precisano che gli orari delle visite delle unità navali saranno comunicati sulla pagina Facebook “Associazione 7 Mari”, dove saranno disponibili anche eventuali aggiornamenti sul programma.

La manifestazione nasce dunque con l’obiettivo di intrecciare memoria, storia, cultura marinara e attualità, riportando l’attenzione su un elemento che per Chioggia non è semplicemente un tema del passato. L’acqua alta appartiene infatti alla storia della città e al vissuto di generazioni di chioggiotti, così come appartengono alla sua identità le imbarcazioni, la pesca, la navigazione e il continuo rapporto con la laguna e con il mare.

Le immagini utilizzate per la manifestazione rafforzano proprio questo messaggio. Accanto a una fotografia storica di Chioggia sommersa dall’acqua compare l’immagine di una banda della Marina Militare e quella di Tino Straulino al timone di un’imbarcazione. Sono immagini che mettono insieme passato e presente, memoria civile e tradizione marinara.

Il ricordo della “grande acqua alta” diventa così il punto di partenza per una manifestazione che non vuole limitarsi alla commemorazione, ma propone una serie di occasioni per parlare del rapporto tra uomo, mare e laguna. Un rapporto che a Chioggia assume un significato particolare e che continua a rappresentare una parte fondamentale dell’identità della città.

Per quattro giorni, quindi, Chioggia sarà al centro di incontri, convegni, mostre, musica, attività legate alla Marina Militare e appuntamenti sportivi, con il mare come filo conduttore.

“7 Mari ’26 – Acqua Alta” si terrà dall’8 all’11 ottobre 2026. Per informazioni sugli orari delle visite alle unità navali gli organizzatori invitano a consultare la pagina Facebook “Associazione 7 Mari”.