Trieste Science+Fiction Festival 2026: oltre 60 anteprime, Strippoli e Mauro Repetto tra gli ospiti

Il grande cinema fantastico torna a Trieste: la 26ª edizione del Trieste Science+Fiction Festival, in programma dal 3 all’8 novembre, propone oltre 60 anteprime cinematografiche e un fitto calendario di eventi con ospiti italiani e internazionali, masterclass e incontri su cinema, letteratura e nuove tecnologie.



Le proiezioni si svolgeranno in più sedi cittadine. Il Politeama Rossetti ospiterà i film in concorso e le anteprime fuori concorso; il Cinema Ariston ospiterà corti, documentari e titoli restaurati, oltre ai tradizionali film di mezzanotte. In Piazza della Borsa verrà allestito lo Sci‑Fi Dome, spazio dedicato agli eventi collaterali, mentre la Sala Xenia accoglierà appuntamenti legati alla letteratura di genere, ai giochi da tavolo e al fumetto.



Tra i nomi annunciati spicca Paolo Strippoli, regista di L’estranea, titolo scelto dall’Italia per la corsa agli Oscar 2027. Strippoli sarà presidente della giuria internazionale del Premio Asteroide, riconoscimento riservato a registi emergenti nei generi sci‑fi, horror e fantasy. Domenica 8 novembre alle 17:00 terrà la masterclass gratuita “Nuovi incubi italiani” nello Sci‑Fi Dome, un incontro realizzato con la Casa del Cinema di Trieste e moderato dal giornalista Simone Soranna di LongTake, dedicato al potenziale sovversivo dell’horror nel cinema italiano contemporaneo.



Un altro appuntamento in programma riguarda Mauro Repetto, tra i co‑fondatori e autori degli 883. Venerdì 6 novembre alle 18:30 nella Sala Xenia presenterà in anteprima il suo primo romanzo di fantascienza, Election Day 2067, pubblicato da Acheron. Il libro è descritto come un thriller fantascientifico che mette insieme politica, guerra, tecnologia e intelligenza artificiale in una Roma post‑cyberpunk trasformata in un enorme luna park globale. Tra i temi principali del romanzo figurano la clonazione di figure del passato per fini politici, la mercificazione delle emozioni e il confine sempre più labile tra umano e virtuale; la protagonista Monica, doppiata di un’entità virtuale chiamata Avatar Q, si trova coinvolta in una guerra segreta e in un’elezione che può cambiare il destino della civiltà.



La chiusura del festival sarà affidata a Werner Herzog: dopo la cerimonia di premiazione delle 20:30, domenica 8 novembre al Politeama Rossetti verrà proiettato Bucking Fastard, il nuovo film del regista tedesco interpretato da Kate e Rooney Mara. Ispirato alla storia delle gemelle Freda e Greta Chaplin, il film racconta di due sorelle legate da una simbiosi estrema e decise a scavare un tunnel attraverso una montagna per raggiungere la loro terra promessa; l’opera, dedicata a David Lynch, esplora ossessioni, identità e la soglia tra realtà e immaginazione.



L’edizione 2026 conferma la formula del festival che unisce proposte internazionali e nuove voci del fantastico con mostre, videogame e materiali sperimentali; oltre alle proiezioni tradizionali, il programma include incontri, focus letterari e appuntamenti rivolti agli appassionati delle arti visive e performative.



Nato a Trieste nel 2000, il festival raccoglie l’eredità del Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste, attivo tra il 1963 e il 1982, e si è affermato come la principale manifestazione italiana dedicata ai mondi della fantascienza e del fantastico. Tra gli ospiti passati figurano figure del calibro di Dario Argento, Terry Gilliam, Neil Gaiman, Roger Corman e Alejandro Jodorowsky.



L’organizzazione è curata dal centro di ricerca e sperimentazione cinematografica La Cappella Underground; il festival è membro del board della Méliès International Festivals Federation, fa parte di AFIC e partecipa a EURASF. È riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico.



La 26ª edizione si svolgerà dal 3 all’8 novembre.