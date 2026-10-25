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Vite in bilico tra rabbia autentica e segnali senza mittente

Razzie urbane e attacchi informatici di origine sconosciuta aggravano la paura collettiva: la razionalità vacilla e le nostre vite restano sospese, scrive Gabriele Romagnoli.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La diffusione di episodi violenti nelle città e di attacchi informatici la cui provenienza non è chiara ha messo molte persone in uno stato di allerta permanente. Il risultato, osserva Gabriele Romagnoli, è che la paura spesso prevale sulla capacità di ragionare, alterando la quotidianità.

Secondo l’articolo, le ragioni di questo clima non sono tutte individuabili: razzie urbane e aggressioni sul territorio convivono con cyber attacchi difficili da attribuire, generando una sensazione di incertezza che si riflette sulle reazioni individuali e collettive.

L’autore sottolinea come, in questo contesto, la reazione emotiva — la collera o il timore — rischi di prendere il posto di analisi lucide sui fatti. Ne deriva una percezione amplificata del rischio, che contribuisce a destabilizzare abitudini e rapporti sociali.

Il pezzo è firmato da Gabriele Romagnoli e risale al 25 ottobre 2026; la versione audio è riservata agli abbonati premium. La lettura è indicata come di circa tre minuti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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