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Lorenzo Berlusconi resta imbattuto: vittoria ai punti a Sampierdarena davanti a Pier Silvio

A Sampierdarena Lorenzo Berlusconi, 16 anni, vince ai punti su Oscar Acciai in un match a 60 kg: decimo successo, quarto sotto l’egida FPI. Papà Pier Silvio presente.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Lorenzo Berlusconi ha confermato l’imbattibilità della sua giovane carriera tornando al successo sul ring della Palestra Trionfo Genovese di Sampierdarena, a Genova.

Il 24 ottobre 2026 il sedicenne dell’Asd Clan Area di Rapallo ha battuto ai punti Oscar Acciai, dell’Ardita Boxing Club, in un incontro di tre riprese nella categoria 60 kg. Al match ha assistito Pier Silvio Berlusconi, presente in tribuna.

Dopo sette mesi di stop Lorenzo è andato in crescendo durante le tre riprese, mostrando buone doti tecniche e in particolare efficacia nel gancio destro. L’arbitro ha assegnato la vittoria ai punti al giovane pugile.

Si tratta del quarto successo di Lorenzo in altrettanti incontri disputati sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) e del decimo complessivo in carriera. All’inizio della sua attività aveva infatti combattuto anche nel circuito Kombat Tour Italia, organizzazione di sport da combattimento non riconosciuta dalla federazione che opera prevalentemente in Liguria.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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