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Starlink ripristinato in Ucraina dopo le restrizioni sui droni, gli Usa trattano con Mosca. Rubio: “La guerra è sul Donbass”

Starlink torna operativo in Ucraina dopo restrizioni sui droni di Kiev. Gli Stati Uniti trattano con Mosca e riducono gli aiuti; Rubio: “La guerra è sul Donbass”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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24 ottobre 2026 — I servizi satellitari di Starlink sono stati ripristinati in Ucraina dopo un periodo di sospensione legato alle restrizioni imposte sui droni di Kiev.

Il ritorno in funzione della rete interviene mentre gli Stati Uniti, secondo quanto riportato, sono impegnati in trattative con Mosca e contemporaneamente hanno ridotto gli aiuti destinati all’Ucraina.

Sul campo politico, il senatore Marco Rubio ha sintetizzato la situazione con una dichiarazione lapidaria: “La guerra è sul Donbass”.

La notizia è stata resa nota dall’agenzia e firmata da Gabriella Colarusso (agf) con aggiornamento alle 21:53 del 24 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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