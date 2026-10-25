Starlink ripristinato in Ucraina dopo le restrizioni sui droni, gli Usa trattano con Mosca. Rubio: “La guerra è sul Donbass”

24 ottobre 2026 — I servizi satellitari di Starlink sono stati ripristinati in Ucraina dopo un periodo di sospensione legato alle restrizioni imposte sui droni di Kiev.

Il ritorno in funzione della rete interviene mentre gli Stati Uniti, secondo quanto riportato, sono impegnati in trattative con Mosca e contemporaneamente hanno ridotto gli aiuti destinati all’Ucraina.

Sul campo politico, il senatore Marco Rubio ha sintetizzato la situazione con una dichiarazione lapidaria: “La guerra è sul Donbass”.

La notizia è stata resa nota dall’agenzia e firmata da Gabriella Colarusso (agf) con aggiornamento alle 21:53 del 24 ottobre 2026.