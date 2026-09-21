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Nel Golfo una missione “sotto traccia”: 700 militari italiani e un radar avanzato, Difesa pronta a movimenti tattici

L’Italia mantiene nel Golfo circa 700 militari e un radar avanzato; dopo attacchi alla base la Difesa è pronta a trasferire mezzi e uomini nei Paesi limitrofi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una presenza italiana contenuta ma tecnologicamente significativa è schierata nel Golfo: la missione definita “sotto traccia” conta circa 700 militari e comprende sistemi radar avanzati.

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Secondo quanto riferito, nella base oggetto di attacchi è presente il meglio della tecnologia militare italiana. Il ruolo di questi asset è al centro delle valutazioni del ministero della Difesa.

In risposta alle tensioni e agli episodi di violenza, il dicastero starebbe predisponendo il trasferimento di alcuni mezzi e di personale verso Paesi limitrofi, per garantire sicurezza e continuità operativa.

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La scelta di mantenere un profilo discreto caratterizza l’impegno italiano nella regione, ma non ne toglie la rilevanza a livello tecnologico e operativo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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