Tg1 Medicina, il programma di salute: puntata del 20 settembre 2026

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La rubrica Tg1 Medicina, a cura della redazione di RaiNews, propone la puntata del 20 settembre 2026. L’edizione è segnalata sul sito alle ore 08:00, mentre la programmazione generale indica la trasmissione tutte le domeniche intorno alle 8:20.
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Scopri come fare
La trasmissione è descritta come un approfondimento di informazione focalizzato sulla sanità pubblica e individuale. Tra i contenuti figurano consigli terapeutici, novità tecnologiche e commenti di esperti.
La sigla di responsabilità segnala che la redazione cura il programma. Per contatti è indicata la mailbox tg1_societa@rai.it.