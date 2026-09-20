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Tg1 Medicina, il programma di salute: puntata del 20 settembre 2026

Tg1 Medicina (RaiNews) in onda il 20/09/2026: approfondimento su salute pubblica e individuale con consigli terapeutici, novità tecnologiche e commenti di esperti

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La rubrica Tg1 Medicina, a cura della redazione di RaiNews, propone la puntata del 20 settembre 2026. L’edizione è segnalata sul sito alle ore 08:00, mentre la programmazione generale indica la trasmissione tutte le domeniche intorno alle 8:20.

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La trasmissione è descritta come un approfondimento di informazione focalizzato sulla sanità pubblica e individuale. Tra i contenuti figurano consigli terapeutici, novità tecnologiche e commenti di esperti.

La sigla di responsabilità segnala che la redazione cura il programma. Per contatti è indicata la mailbox tg1_societa@rai.it.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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