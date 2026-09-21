Bremmer: l’escalation in Arabia Saudita sarebbe stata pianificata con l’Iran per «ricattare» la regione; avvertimento sul ruolo della Cina

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
L’analista Ian Bremmer ha sostenuto che l’attuale escalation in Arabia Saudita è stata pianificata con l’Iran con l’obiettivo di ricattare l’intera regione. La dichiarazione è stata resa nota il 20 settembre 2026.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
Bremmer ha inoltre indicato un unico attore in grado, a suo avviso, di porre fine al conflitto. “Solo la Cina potrebbe fermare il conflitto”, ha detto, sottolineando che un intervento efficace di Pechino porterebbe a un immediato aumento della sua influenza nell’area.
L’analista ha quindi collegato la possibilità di un arresto delle ostilità con una conseguente ricaduta geopolitica a favore della Cina, senza aggiungere ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle reazioni degli altri attori regionali.