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L’analista Ian Bremmer ha sostenuto che l’attuale escalation in Arabia Saudita è stata pianificata con l’Iran con l’obiettivo di ricattare l’intera regione. La dichiarazione è stata resa nota il 20 settembre 2026.

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Bremmer ha inoltre indicato un unico attore in grado, a suo avviso, di porre fine al conflitto. “Solo la Cina potrebbe fermare il conflitto”, ha detto, sottolineando che un intervento efficace di Pechino porterebbe a un immediato aumento della sua influenza nell’area.

L’analista ha quindi collegato la possibilità di un arresto delle ostilità con una conseguente ricaduta geopolitica a favore della Cina, senza aggiungere ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle reazioni degli altri attori regionali.