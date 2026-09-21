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Bremmer: l’escalation in Arabia Saudita sarebbe stata pianificata con l’Iran per «ricattare» la regione; avvertimento sul ruolo della Cina

Ian Bremmer afferma che l’escalation in Arabia Saudita è stata studiata insieme all’Iran per ricattare la regione. Solo la Cina, secondo lui, potrebbe fermare il conflitto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’analista Ian Bremmer ha sostenuto che l’attuale escalation in Arabia Saudita è stata pianificata con l’Iran con l’obiettivo di ricattare l’intera regione. La dichiarazione è stata resa nota il 20 settembre 2026.

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Bremmer ha inoltre indicato un unico attore in grado, a suo avviso, di porre fine al conflitto. “Solo la Cina potrebbe fermare il conflitto”, ha detto, sottolineando che un intervento efficace di Pechino porterebbe a un immediato aumento della sua influenza nell’area.

L’analista ha quindi collegato la possibilità di un arresto delle ostilità con una conseguente ricaduta geopolitica a favore della Cina, senza aggiungere ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle reazioni degli altri attori regionali.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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