Nave da Crociera Costa in arrivo a Venezia, Zaia: “Ho detto no”

Zaia, “Non siamo disponibili dell’attracco a Venezia della Costa Victoria”. Queste le parole del Governatore, Luca Zaia, in merito alla questione della nave da crociera Costa in arrivo a Venezia.

“Ho parlato in videoconferenza con Borrelli e Arcuri sul tema della Costa Victoria, la nave che sta navigando da 14 giorni e che sembra abbia molte persone malate: abbiamo dato la nostra totale indisponibilità all’attracco a Venezia”.

Non lasciano adito a dubbi le parole del presidente del Veneto Luca Zaia che risponde alle polemiche sul possibile arrivo della nave in laguna il 28 marzo. “Non perché siamo dei lazzaroni e non sappiamo che cosa è la solidarietà – puntualizza Zaia – ma perché, sapendo che a bordo ci sono 1.400 persone, non sappiamo quanti possano essere eventualmente i contagiati e abbiano bisogno di cure serie”.

Zaia aggiunge: “non siamo nelle condizioni di far sbarcare queste persone e garantire loro in maniera seria la sanità perché siamo in emergenza”.

