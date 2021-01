Musei Civici chiusi fino ad aprile, l’Associazione Piazza San Marco: “Chi pagherà?”

Sulla chiusura dei musei civici a Venezia fino ad aprile, a causa dell’emergenza sanitaria, interviene anche l’Associazione Piazza San Marco con una dichiarazione del presidente Claudio Vernier.

“Visto che la Venezia insulare abbiamo constatato vivere di monocultura turistica, il chiudere i Musei Civici fino ad aprile implica che l’amministrazione comunale è ben consapevole che sicuramente non ci saranno visitatori e quindi immaginiamo che si farà carico di tutte le spese, le tasse, imposte, affitti di tutte le aziende che sono sul territorio almeno fino a quel momento.

Perché è evidente che se si decide che la città non val la pena sia essa stessa aperta, accogliente e fruibile, si sta dicendo che le attività – che su questo luogo generano ricchezza e lavoro grazie al turismo – non ha alcun senso che stiano aperte. A rigor di logica, non appare necessario quindi per l’amministrazione che queste attività

paghino nulla per servizi e quant’altro di cui non ha senso usufruiscano.

Tanta mancanza di visione e di sensibilità nei confronti della cultura, di cui Venezia è impregnata e custode, ci fa impallidire e ci preoccupa. Chiediamo con forza che questo tipo di decisioni non solo vengano prese in concerto con le tante realtà veneziane ma che si pensi anche alle ricadute che certe decisioni possano avere su tutto il comparto produttivo nel momento in cui vengono esternate.

Si pensa a salvaguardare il bilancio di una Fondazione che fa un sevizio essenziale per la città a discapito di tutto il tessuto produttivo e a danno anche dello Stato, che deve comunque pagare la cassa integrazione:

Venezia non è un’azienda.

Siamo soddisfatti dell’apertura di oggi del vicesindaco Tomaello.

I lavoratori di un museo non sono solo quelli che lo aprono o che ne controllano le sale ma soprattutto quelli che si prendono cura delle collezioni e che proprio in questo momento possono dedicarsi ad una manutenzione più minuziosa del grande patrimonio che essi custodiscono.”