Il Mose vince: Venezia “asciutta”. Perché la conferma tarda ad arrivare

Chi sperava di fare un selfie o strappare un’immagine memorabile grazie all’acqua alta che invade Venezia sarà rimasto deluso. Abbiamo scoperto che ce ne sono, sono turisti che sperano in un ricordo “indimenticabile” e cacciatori di foto d’effetto “nostrani”. Ebbene niente emozione per loro in giro attorno alle 21, il Mose ha funzionato di nuovo. E bene.

Il Comune aveva annunciato per le 20.45 un picco di 130 centimetri: ne sono arrivati 138. Il Mose ha puntualmente azionato le barriere di Treporti alle ore 17:15 e le rimanenti barriere (San Nicolò, Malamocco e Chioggia) alle ore 18. Tutte le paratie erano regolarmente alzate attorno alle 18.40. L’operazione si è poi altrettanto puntualmente conclusa alle ore 23 e il traffico marittimo è stato riattivato alle ore 1 del 2 novembre.

Sfortunatamente, l’opera non finisce qui, sono previsti altri quattro picchi di marea. Tra tutte, quella che preoccupa di più è quella di domani, mercoledì 3 novembre, in cui potrebbero arrivare 140 cm.

Molti lettori si sono interrogati sul perché la conferma dell’attivazione del Mose arrivi solo all’ultimo momento. Sappiamo che per questo le ragioni sono più di una, ma la principale è quella per cui bisogna aspettare l’ultima previsione, quella immediatamente a ridosso dell’evento, in quanto più attendibile. va ricordato, infatti, che l’azionamento del Mose ha un costo indicativo attorno ai 300mila euro. Non si può sbagliare.

