La giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha motivato il diniego dell’arresto nei confronti di Gianni De Gennaro, sostenendo che non esistono prove che egli abbia deviato le indagini sulla strage di via D’Amelio. Nella decisione emergono però osservazioni più ampie sul ruolo dell’ex indagato nel contesto degli attentati.

Nel testo delle motivazioni la gip afferma che non vi è prova che De Gennaro abbia sviato l’attività investigativa relativa a via D’Amelio: questa constatazione ha portato al rigetto della richiesta di custodia cautelare. Contemporaneamente la giudice segnala la presenza di elementi che, a suo giudizio, indicano il tentativo di occultare aspetti rilevanti: a tal proposito usa l’espressione che l’imputato «nasconde qualcosa» e richiama l’ipotesi di una «cabina di regia» dietro le stragi.

Tra gli elementi richiamati nelle motivazioni figurano messaggi cartacei usati per eludere le intercettazioni: i cosiddetti pizzini sarebbero stati impiegati per comunicare evitando strumenti telefonici o ambientali sotto controllo degli inquirenti.

La gip ha dunque bilanciato l’assenza di prova del depistaggio con la valutazione di altri indizi ritenuti significativi, ma non sufficienti per disporre l’arresto. Le motivazioni sono state rese pubbliche dalla procura di Caltanissetta e costituiscono il documento con cui la giudice ha spiegato le ragioni del rigetto della misura cautelare.