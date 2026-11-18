17 novembre 2026 (agg. 18 novembre 2026 ore 08:38) — Il disegno di legge sull’antisemitismo ha ricevuto l’ok della Camera in una votazione segnata da forti tensioni politiche.

La leader dem ha contattato Meloni per chiedere tempo utile a concordare modifiche condivise al testo, secondo quanto emerso al termine dei lavori parlamentari.

Nonostante il tentativo di mediazione del Pd, alla votazione finale il Partito Democratico ha votato contro il provvedimento. Italia Viva e Azione invece hanno espresso voto favorevole.

La sessione alla Camera si è svolta sotto un clima acceso, con interventi e discussioni che hanno accompagnato l’approvazione del ddl. In chiusura resta la spaccatura tra le forze politiche sulla formulazione della norma e sui tempi per eventuali modifiche.