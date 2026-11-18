17 novembre 2026 — La Camera ha chiesto la rimozione dei simboli riconducibili al fascismo apparsi nella mostra in omaggio a Rauti allestita nelle sue sedi. La polemica è scoppiata dopo la proiezione di un video, di cui è circolato un frame che ritraeva i contenuti contestati.

L’esposizione celebrava Rauti, indicato come ex repubblichino e fondatore di Ordine Nuovo. Al centro della criticità politica è finito il modo in cui Fratelli d’Italia ha valorizzato quelle radici missine attraverso l’iniziativa.

Tra le reazioni pubbliche più nette, la segretaria del partito di opposizione ha definito la scena “indegna”, esprimendo condanna per la presenza di quei simboli negli spazi della Camera.

La vicenda ha poi avuto una svolta, secondo quanto riportato nelle prime ricostruzioni giornalistiche, ma i dettagli non sono stati esplicitati nelle dichiarazioni immediatamente disponibili.