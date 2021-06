Corpo in acqua a Lido, le prime informazioni. Si tratta di un residente

In merito al corpo in acqua rinvenuto questa mattina a Lido, nello specchio d’acqua di fronte all’hotel Excelsior, si apprendono le prime informazioni.

Si tratterebbe di un decesso sopraggiunto per cause naturali, verosimilmente in seguito ad un malore.

La persona sarebbe dunque stata colta da un malessere fulminante durante la raccolta di molluschi.

La fase di pesca del povero uomo era in corso nella zona dei “Murazzi” del Lido di Venezia.

Dagli accertamenti svolti dai carabinieri, la vittima è un settantenne abitante nell’isola del Lido.

L’uomo questa mattina si sarebbe recato, come altre volte, nella zona degli scogli vicina all’Excelsior per raccogliere mitili.

Il malore lo avrebbe fatto cadere in acqua.

Successivamente sarebbe stato trasportato dalla corrente che ne ha spinto il cadavere fino a farlo arrivare davanti ai vicini stabilimenti balneari.

Qui il corpo è stato notato da alcuni passanti intorno alle ore 10.30.

La salma è stata poi recuperata dai Vigili del Fuoco, assieme agli operatori sanitari del Suem.