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Jovanotti compie 60 anni: il ricordo dello show all’Ariston nel 2022

Lorenzo “Jovanotti” Cherubini compie 60 anni il 27 settembre 2026. Si ricorda la sua partecipazione come super ospite al Festival di Sanremo 2022 all’Ariston.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Oggi, 27 settembre 2026, Lorenzo Cherubini — noto come Jovanotti — festeggia il suo sessantesimo compleanno. L’artista arriva al traguardo mantenendo la vitalità e lo spirito giovanile che da sempre caratterizzano la sua produzione musicale e i suoi concerti.

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Tra i momenti più ricordati della sua carriera recente c’è la partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Invitato come super ospite dall’amico Amadeus, Jovanotti offrì una performance che rimase impressa per l’energia, la dimensione poetica e la grande sintonia sul palco dell’Ariston.

Quel passaggio al festival è spesso citato come una delle pagine più travolgenti della storia recente della manifestazione, unendo momento musicale e forte partecipazione del pubblico.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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