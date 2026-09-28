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Tempesta dal nord‑est devasta la costa del New Jersey: inondazioni, città sommerse e blackout diffusi

Il 27/09/2026 una tempesta dal nord‑est ha investito il New Jersey: inondazioni costiere, città sommerse, decine di migliaia senza elettricità e contee in stato d’emergenza.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 27 settembre 2026 una potente tempesta proveniente dal nord‑est ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti, provocando gravi inondazioni costiere nel New Jersey e lasciando decine di migliaia di utenti senza corrente elettrica.

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Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse contee, mobilitando risorse per fronteggiare gli effetti del maltempo e le esondazioni lungo la costa.

Il National Weather Service ha definito le condizioni meteorologiche “extremely dangerous”, avvertendo del rischio elevato legato alla combinazione di vento, pioggia e mareggiate.

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Il passaggio della tempesta ha provocato l’allagamento di aree urbane costiere, con strade e quartieri sommersi e interruzioni diffuse dei servizi elettrici. I responsabili locali stanno monitorando la situazione e coordinando gli interventi di emergenza.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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