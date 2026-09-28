Tempesta dal nord‑est devasta la costa del New Jersey: inondazioni, città sommerse e blackout diffusi

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il 27 settembre 2026 una potente tempesta proveniente dal nord‑est ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti, provocando gravi inondazioni costiere nel New Jersey e lasciando decine di migliaia di utenti senza corrente elettrica.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse contee, mobilitando risorse per fronteggiare gli effetti del maltempo e le esondazioni lungo la costa.

Il National Weather Service ha definito le condizioni meteorologiche “extremely dangerous”, avvertendo del rischio elevato legato alla combinazione di vento, pioggia e mareggiate.

Il passaggio della tempesta ha provocato l’allagamento di aree urbane costiere, con strade e quartieri sommersi e interruzioni diffuse dei servizi elettrici. I responsabili locali stanno monitorando la situazione e coordinando gli interventi di emergenza.