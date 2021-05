Morta agente penitenziaria a Venezia: trovata soffocata nel mobile del letto

R.R., 56 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione, a Venezia.

Una tragedia, per quello che pare un incidente, ma anche un giallo.

La donna è stata trovata domenica sera poco dopo le 21 senza vita all’interno del vano contenitore del letto matrimoniale.

Decesso preliminarmente spiegato con il soffocamento causato da una disgrazia.

R.R., residente a Venezia, nel sestiere di Dorsoduro, era un agente di Polizia Penitenziaria dell’Istituto femminile della Giudecca.

Il tragico rinvenimento è stato della figlia: la povera ragazza che ha fatto la tremenda scoperta ha subito attivato i soccorsi.

Il fascicolo della procura di Venezia (atto dovuto nei casi di morte improvvisa) non contempla reati o intestazione a soggetti.

Il campo di pertinenza del decesso, anche per opinione preliminare dei carabinieri del Nucleo natanti, è quello di un incidente.

Certo, si tratta di un decesso con modalità inconsueta, quindi le indagini sono aperte.

L’abitazione dove viveva la donna è stata posta sotto sequestro ed è teatro di attente indagini che non possono non partire dalla tragica scoperta della morte, arrivata per asfissia, e dal luogo dell’incidente: il mobile contenitore del letto matrimoniale.

Altre informazioni arriveranno dall’esito dell’autopsia giudiziaria che verrà assegnata presto al perito del magistrato.

Intanto la stampa non poteva non accostare il decesso ad un’altra morte “strana” che ha coinvolto tempo fa l’Istituto penitenziario femminile della Giudecca.

Sissy Trovato Mazza è l’agente di Polizia Penitenziaria che le cronache dicono essersi sparata in novembre del 2016 in un ascensore del padiglione Jona dell’Ospedale Civile di Venezia dopo una visita ad una detenuta.

Ma la ricostruzione è sempre stata (ed è ancora, dopo così tanto tempo) rifiutata con forza dalla famiglia di Sissy che argomenta opponendo fatti.

Chissà se la nuova indagine scoprirà, tra le altre cose, se tra le due donne vi fosse conoscenza o se avessero lavorato assieme.

Il caso di Sissy Trovato Mazza si era concluso con il timbro “suicidio” sul fascicolo, ma i genitori si era opposti all’archiviazione del caso vedendosi accolta la richiesta di opposizione all’archiviazione della procura, così il gip Barbara Lancieri aveva ordinato nuove indagini.