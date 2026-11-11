Tifosi contro la musica assordante negli eventi sportivi: “Siamo qui per lo sport”

Una crescente protesta dei tifosi per la musica troppo alta negli eventi sportivi attraversa il dibattito pubblico. Secondo un pezzo uscito su Repubblica l’11 novembre 2026, la pratica riguarda manifestazioni di vario genere, dal calcio alla Formula Uno, dove a ogni intervallo aumentano i decibel e i dj diventano protagonisti degli impianti sonori.

I sostenitori di un cambiamento sottolineano che la colonna sonora imposta ai tifosi spesso sovrasta l’evento: “Siamo qui per lo sport”, sintetizzano i sostenitori della linea più tradizionale, che chiedono un ritorno a un contesto sonoro meno invadente. Sullo stesso fronte, la protesta popolare si esprime con slogan come “Meglio il silenzio”, che ricorre tra gli spettatori stanchi delle interruzioni musicali continue.

Il fenomeno non è limitato a un singolo sport: la segnalazione indica che la dinamica si ripete sia nelle partite di calcio sia nelle gare automobilistiche, con dj che assumono un ruolo centrale durante le pause e gli intervalli. L’articolo ricorda come questo uso massiccio della musica stia provocando una reazione diffusa tra gli spettatori, arrivando a contrapporsi all’idea che le manifestazioni debbano mantenere come priorità l’ascolto dell’evento sportivo.