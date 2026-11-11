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Rachman: Trump dovrà fare marcia indietro sui raid all’Iran o il governo rischia di spaccarsi

Secondo l’analista britannico Rachman, Trump è costretto a fermare eventuali raid sull’Iran per evitare la spaccatura del governo; cresce il ruolo di JD Vance.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’analista britannico Rachman avverte che il presidente Usa sarà costretto a fermare eventuali raid contro l’Iran, altrimenti il governo potrebbe andare in frantumi. Il commento è rilanciato dall’inviato Antonello Guerrera su Repubblica.

Per Rachman la guerra ha pesato sul risultato elettorale di Trump e ha spostato gli equilibri politici: “La guerra gli ha fatto perdere le elezioni, la situazione è cambiata”, osserva l’analista, nel quadro delineato dall’articolo.

Nel pezzo viene anche segnalato l’ingombrante consolidamento del ruolo del vice JD Vance all’interno dell’amministrazione, indicato come un elemento rilevante nella gestione delle scelte estere.

Rachman esprime inoltre pessimismo sui negoziati in corso sull’Ucraina e descrive l’Europa in una situazione di crescente pressione internazionale. Tra le altre emergenze globali citate figura il rischio di un attacco a Taiwan.

L’analista richiama infine l’ombra di un asse internazionale formato da Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, definito nel testo come un possibile nuovo scenario geopolitico.

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L’articolo firmato da Antonello Guerrera è datato 11 novembre 2026; la versione audio dell’intervento è riservata agli abbonati premium.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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