Commissione elettorale israeliana chiede allo Shin Bet indagine su presunti fondi dal Qatar

Tel Aviv, 29 ottobre 2026 – Il presidente della Commissione elettorale centrale israeliana, il giudice Noam Sohlberg, ha chiesto al capo dello Shin Bet di avviare un’indagine su accuse di interferenze straniere nelle elezioni relative a sospetti legami con il Qatar.
La richiesta è arrivata dopo che il direttore dell’intelligence interna, David Zini, ha presentato alle autorità informazioni definite “eccezionalmente gravi”.
Secondo quanto riferito da Channel 12, l’ipotesi al centro dell’esame riguarda il trasferimento di ingenti somme di denaro da parte di soggetti arabi. Lo scopo sarebbe, sempre secondo il canale, aumentare l’affluenza alle urne nella comunità araba usando mezzi illegali.
La Commissione elettorale ha formalizzato la richiesta di verifica allo Shin Bet per chiarire la natura e la portata delle informazioni ricevute.