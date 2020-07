Mestre, spaccio di droga dentro la chiesa. Simulavano assistenza ad anziani nel lockdown

Mestre, spacci di droga in chiesa: spacciavano eroina. E’ finita con cinque arresti.

“Per evitare gli stringenti controlli posti in essere sul territorio nel periodo di lockdown dalle forze di Polizia gli indagati ricorrevano a sotterfugi: alcune compravendite di stupefacenti avvenivano all’interno delle insospettabili mura di una chiesa di Mestre”.

Questo è uno dei tremendi dettagli dell’inchiesta della Guardia di Finanza di Pordenone che ha portato all’arresto di 5 persone.

I particolari dell’operazione sono stati diffusi dal Comandante provinciale delle Fiamme Gialle, Colonnello Stefano Commentucci.

“Si faceva ricorso a carte prepagate per i pagamenti – ha precisato Commentucci – viaggiando quindi senza denaro al seguito, si simulavano inesistenti attività lavorative (come assistenza anziani, collaboratrici domestiche) per giustificare gli spostamenti e, per ultimo, per evitare i sequestri, gli indagati occultavano lo stupefacente, oltre che nella biancheria intima, anche all’interno del loro corpo”.

Le tre persone indagate, per le quali è stato disposto il carcere, sono state portate nelle case circondariali di Pordenone, Trieste e Venezia.