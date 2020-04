Mestre, incendio in via Torre Belfredo: distrutto appartamento. Ultima ora

Incendio a Mestre oggi in via Torre Belfredo.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori.

L’incendio ha interessato un appartamento dello stabile. Non si sono registrati feriti.

I pompieri hanno spento le fiamme dell’appartamento, che si trova al piano terra, evitando il coinvolgimento dell’intero stabile.

L’incendio ha completamente devastato l’intero appartamento.

Le cause del rogo sono da attribuire a probabile natura elettrica. Sul luogo è comunque in corso un sopralluogo per il vaglio delle possibili cause da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso delle squadre sono terminate alle 17 circa.