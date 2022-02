“Mestre non è solo brutta, ma può essere pericolosa”. Lettere

In risposta a: “A Venezia uno scempio svendendo la città ai turisti, ma non è andata bene neanche a Mestre”.

Non so quanti lettori abbiano vissuto a Venezia, a Mestre e nella campagna ancor più remota?!?

Io l’ho fatto e, quando ne ho avuto la possibilità, sono tornato a VIVERE (scritto in grande) nel Centro Storico di Venezia.

Mestre non è solamente brutta, ma può essere pericolosa!

Conosco un sacco di gente che ha subito furti in casa, danneggiamenti, minacce, etc.

Tolto il cosiddetto “centro”, costituito da Piàssa Fèro (che ricordo a tutti essere stata una strada, non certo una piazza!!!) e da tre o quattro laterali, non c’è nulla di interessante.

Forse si salva la zona di Carpenedo (con un’altra “piazza” che di fatto è una curva) ma poco altro.

Fino ad un paio di mesi fa avevo un garage vicino alla FS in cui lasciavo l’auto e qualche oggetto ingombrante di cui ho preferito liberarmi a causa del via vai di loschi figuri tipo GANG USA che studiavano il prezioso bottino ogni volta che aprivo il basculante …

Poi, quale sindaco avrebbe a cuore Venezia?!?!?

Non certo uno che ce l’ha a morte con Venezia ed ancor di più con i Veneziani che da sempre lo hanno considerato ed appellato come “contadino” nel senso più nobile del termine.

Non certo uno burbero, attaccato ai soldi, permaloso, etc. e soprattutto Mestrecentrico.

Ovviamente in questo caso il suo impegno potrà andare solo verso il bacino di elettori che l’ha fatto arrivare a Ca’ Farsetti: i Mestrini!

Mi correggo, in via Palazzo …

Se poi un consigliere comunale riesce a spillargli un bel 40.000€ A causa del suo English Style in Consiglio Comunale…

Diego V.

(lettera firmata)