“Non bisogna condannare chi lascia Venezia, ma la politica”. Lettere

Concordo pienamente sul sacrificio del vivere a Venezia, da veneziano doc lo capisco moltissimo.

Costi raddoppiati in tutto e per tutto, difficoltà di movimento, tempi biblici per percorrere pochi chilometri.

“Rimboccarsi le maniche”: giusta considerazione per decidere di far fronte a tutto ciò perché, tutto sommato, nella sua scomodità Venezia resta sempre Venezia…almeno per chi decide di rimanerci.

La scelta, però, è anche quella di decidere di lasciarla la nostra città e le ragioni possono essere molteplici e totalmente legittime.

Dal mio punto di vista non mi sento di condannare di tradimento della venezianità i giovani migranti trentenni.

Piuttosto la causa del cambiamento enorme della nostra amata e, (oggigiorno) violentata città, è da ricondursi prevalentemente ad una politica indegna, poco lungimirante e assetata di egoismo.

Una politica individualista che di certo, ne compromette la sua vivibilità.