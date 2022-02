“In Terraferma per la casa figa col giardino. Venezia portata avanti dai veneziani che non si arrendono”. Lettere

In risposta alla lettera: “Venezia la portano avanti i pendolari, i bistrattati campagnoli che vengono ogni giorno a lavorare nella città che li ha visti nascere”.

I cosiddetti ”Campagnoli”, si sono trasferiti in terraferma e continuano a farlo assieme alla maggior parte dei Tassisti e Gondolieri semplicemente per un motivo ben noto a tutti… avere la casa figa col giardino e che costi poco, la macchina sotto il culo per arrivare in garage dopo una bellissima passeggiata alla Nave de Vero….

Personalmente vorrei ricordare al “Signor Paolo” che mi alzo tutte le mattine all’alba assieme a mia moglie per andare a lavorare in terraferma pur vivendo a Venezia come molti, e di tutte le persone che conosco nessuna vive certo di rendita oppure ha le tasche piene di appartamenti come sembrerebbe dalle sue astiose indicazioni, probabilmente dovute ad esperienze negative della vita.

Venezia è una perla portata avanti nel suo fascino non di certo dai pendolari, che la disprezzano come lei, e che poi sputano nel piatto dove mangiano, ma dai veri veneziani che non si arrendono e decidono di resistere, a differenza sua, vivendo in 50 mq di casa, pagando tutto più caro e raggiungendo la scuola alla mattina a volte non riuscendo neanche a salire in vaporetto perché stipato come una stalla.

Se ciò che richiede il Signor Paolo è dateci le vostre case, posso solo consigliarli di recarsi presso una qualsiasi Banca e, accertati i requisiti, di farsi, come ho fatto io, un bel mutuo di 30 anni per restare a Venezia oppure in alternativa di cercare lavoro a Mestre magari vicino alla stazione dove il vostro Sindaco ha pensato bene di costruire 10 Hotel da 15 euro a notte in cui dormire per poi raggiungere Venezia e mangiare un pezzo di pizza seduti per terra in Piazza San Marco.

Mia moglie è Campagnola e non si è mai sentita bistrattata, anzi: adesso va a vogare, visita musei unici al mondo, e di certo non tornerebbe mai più a vivere in campagna. Quando si è veramente innamorati di Venezia tutte le difficoltà passano in secondo piano.

Le faccio un grosso in bocca al lupo per tutto e mi raccomando, si ricordi di rinnovare il passaporto, Venezia è in Europa.

L.

(lettera firmata)