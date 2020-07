Mestre, chiusure notturne in tangenziale e sul raccordo Marco Polo

Chiusure notturne nella tangenziale di Mestre e sul raccordo Marco Polo per permettere i lavori.

Concessioni Autostradali Venete informa che, per lavori di manutenzione dei giunti stradali, si rendono necessarie le chiusure di alcuni svincoli in corrispondenza della A57-Tangenziale di Mestre.

In particolare dalle ore 20.30 di mercoledì 29 alle 6.00 di giovedì 30 luglio verrà chiuso lo svincolo di entrata in carreggiata est (direzione Trieste) per chi proviene da Venezia (Carbonifera est), con il traffico deviato verso la rotatoria Marghera.

Allo stesso modo, dalle ore 20.30 della sera successiva, quella del 30 luglio, fino alle ore 6 di venerdì 31 luglio, verrà chiuso lo svincolo di entrata in carreggiata ovest (direzione Milano) dalla rotatoria Miranese, con deviazione verso la rotatoria Castellana.

Inoltre per attività di manutenzione della segnaletica stradale sul raccordo con l’aeroporto Marco Polo, dalle ore 21.00 di mercoledì 29 alle ore 6.00 di giovedì 30 luglio, verrà chiuso lo svincolo di entrata dalla rotatoria di Dese verso la carreggiata ovest del raccordo, con il traffico deviato verso la rotatoria con la SS 14.

Durante la chiusura, in caso di rallentamenti ed incolonnamenti, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.