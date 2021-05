Mercoledì 12 maggio sciopero trasporti. Niente servizi minimi garantiti

Mercoledì 12 maggio sciopero dei trasporti.

Lo sciopero, a livello locale, potrà interessare il personale delle società AVM, Actv e VeLa.

Conseguentemente i servizi di trasporto AVM/Actv di navigazione, tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani, le biglietterie VeneziaUnica, gli uffici AVM aperti al pubblico (sosta e ztl auto di Mestre) e i parcheggi in struttura (Autorimessa di P.le Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa) potranno subire irregolarità durante la fascia oraria di interesse.

Come avvenuto in occasione dello sciopero precedente del 23 aprile, si ricorda che per il servizio di trasporto pubblico di navigazione di Venezia non sono previsti i servizi minimi (come da normativa per scioperi inferiori alle 4 ore).

Il comunicato ufficiale:

“AVM/Actv informa che per mercoledì 12 maggio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore traporti che potrà interessare il personale in esercizio nei servizi di trasporto AVM/Actv di navigazione, tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani”.



“Si ricorda, – prosegue AVM – che per il servizio di trasporto pubblico di navigazione non sono previsti i servizi minimi (come da normativa per scioperi inferiori alle 4 ore).

Si ricorda altresì che le fasce orarie di proclamazione dello sciopero si riferiscono al rientro e all’uscita dei mezzi dai depositi, conseguentemente la regolarità del servizio potrà essere garantita solo con riferimento alle ultime e alle prime corse che saranno pubblicate on line sul sito www.actv.it e www.avmspa.it nei prossimi giorni.

Quanto su esposto si applica anche alle corse aggiuntive di supporto al servizio di linea con origine gli Istituti Secondari Superiori del territorio servito che dunque potranno non essere garantite in uscita dagli Istituti”.

“Regolare, invece, il servizio People Mover di collegamento Tronchetto-Marittima-P.le Roma.

Per maggiori informazioni sullo sciopero di Actv , AVM, VeLa, sono disponibili i canali social istituzionali @muoversivenezia e il call center Dime 041 041″.