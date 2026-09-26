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A Ventotene i giovani dem difendono la segretaria: sostegno a Kiev anche per i disertori

A Ventotene i giovani dem difendono la segretaria Virginia Libero e affermano che si può stare con Kiev anche essendo disertori; parlano di «paura» per il ritorno delle grandi potenze.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Ventotene, 26 settembre 2026 — I giovani del partito democratico riuniti sull’isola hanno preso posizione in difesa della loro segretaria, Virginia Libero, e sulle modalità di sostegno all’Ucraina.

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Nel corso dell’incontro i ragazzi dem hanno affermato che «si può stare con Kiev anche essendo disertori», esprimendo una lettura personale sul rapporto tra impegno civile e scelte individuali di obiezione.

A difesa di Libero, i giovani hanno richiamato anche il clima emotivo che li attraversa: Virginia Libero ha detto che «viviamo un sentimento di paura. Siamo cresciuti vedendo il ritorno delle grandi potenze alla guerra».

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La cronaca dell’evento è stata riportata dall’inviata Serena Riformato.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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