A Ventotene i giovani dem difendono la segretaria: sostegno a Kiev anche per i disertori

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Ventotene, 26 settembre 2026 — I giovani del partito democratico riuniti sull’isola hanno preso posizione in difesa della loro segretaria, Virginia Libero, e sulle modalità di sostegno all’Ucraina.

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Nel corso dell’incontro i ragazzi dem hanno affermato che «si può stare con Kiev anche essendo disertori», esprimendo una lettura personale sul rapporto tra impegno civile e scelte individuali di obiezione.

A difesa di Libero, i giovani hanno richiamato anche il clima emotivo che li attraversa: Virginia Libero ha detto che «viviamo un sentimento di paura. Siamo cresciuti vedendo il ritorno delle grandi potenze alla guerra».

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La cronaca dell’evento è stata riportata dall’inviata Serena Riformato.