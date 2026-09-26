Schlein al «campo largo»: invita gli alleati ad accelerare il confronto su un programma partecipato e rilancia la difesa europea

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26 settembre 2026

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Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ha chiesto oggi al «campo largo» di accelerare il confronto tra alleati per la definizione del programma. Ha indicato la partecipazione come criterio nella costruzione delle proposte e ha ribadito il sostegno alla difesa europea.

L’appello della leader dem è arrivato nel corso dell’intervento al forum, dove ha sollecitato una maggiore partecipazione degli interlocutori politici alla scrittura del programma comune. Schlein ha inoltre espresso un chiaro sì alla prospettiva di una difesa europea.

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La richiesta di accelerare il confronto è avvenuta in un contesto segnato da tensioni interne ai moderati. La situazione tra le anime centristiche è stata indicata come motivo di preoccupazione nel dibattito odierno.

Sullo sfondo delle tensioni, Matteo Renzi ha rivolto a Vincenzo De Luca un invito a partecipare alla Leopolda, iniziativa che Renzi organizza come momento di confronto politico.