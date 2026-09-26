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Boschi (Iv): «Adesso basta veti sul centro», pronti a lavorare per una lista unica del centrosinistra

Il 26 settembre 2026 Maria Elena Boschi (Iv) chiede di porre fine ai veti sul centro, concorda con Mastella e si dice disponibile a lavorare per una lista unica.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 26 settembre 2026 Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, ha lanciato un appello a interrompere i veti sullo spazio politico di centro e ha espresso la disponibilità del suo partito a lavorare per una lista unica del centrosinistra.

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«Adesso basta veti sul centro», ha affermato Boschi, sottolineando che per vincere il centrosinistra deve presentarsi unito. Ha aggiunto che Mastella, sul punto dell’unità, ha ragione e ha ribadito la volontà di Italia Viva di aprire il dialogo con tutte le forze interessate.

Secondo la deputata, la coesione dell’area centrista è una condizione necessaria per una proposta comune nelle prossime scadenze elettorali, e su questa linea il partito si dice pronto a confrontarsi e a lavorare per una soluzione condivisa.

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Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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