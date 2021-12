Mauro da Mantova è morto. L’ospite della trasmissione ‘La Zanzara’ non ce l’ha fatta

Mauro da Mantova è morto ieri a Verona. Era ricoverato dal 10 dicembre, quasi subito era entrato in condizioni critiche e, alla fine, non c’è stato niente da fare.

Mauro da Mantova, “ospite-incursore” della trasmissione radiofonica “La Zanzara” è spirato all’ospedale Borgo Trento di Verona.

Mauro Buratti, questo il vero nome dell’uomo, aveva 61 anni e di professione faceva il carrozziere.

Noto per essere un “No Vax” della primissima ora ha sempre rifiutato il vaccino.

A inizio dicembre, in una puntata della trasmissione radiofonica, si era vantato, divertito, di «aver

fatto l’untore» girando tra le corsie di un supermercato con la febbre a 38 e la mascherina abbassata.

Forse proprio in quel periodo Mauro Buratti aveva già contratto il Covid, ma ancora rifiutava qualsiasi trattamento. Finché un giorno Giuseppe Cruciani, il conduttore della trasmissione radiofonica, ha detto: «Sentendo come parlava, l’ho convinto a ricoverarsi in un ospedale”. Poi lo speaker aveva ricevuto un audio in cui il 61enne si poteva sentire, da come parlava, ulteriormente peggiorato.

Finalmente il ricovero ma all’ospedale di Verona perché, come l’interessato aveva dichiarato, non si fidava degli ospedali del suo territorio.

A Borgo Trento, dopo sole poche ore, è stato deciso il suo trasferimento in un letto del reparto di Terapia intensiva in quanto presentava condizione cliniche che fecero dire ai suoi medici: “Non reagisce alle cure, non possiamo fare nessuna previsione…”.

Ieri, purtroppo, il decesso.

Aveva 61 anni.