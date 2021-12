Mauro da Mantova, no vax “untore”, non dà segni di miglioramento

Mauro da Mantova, no vax-“untore”, noto per le sue partecipazioni radiofoniche al programma “La Zanzara”, ricoverato ormai da 4 giorni in terapia intensiva, non dà segni di miglioramento, le sue condizioni permangono ancora gravissime a causa del Covid.

Una decina di giorni fa la sua “impresa più grande”: ai microfoni de La Zanzara, su Radio24, si è vantato del suo «blitz da untore».

Mauro da Mantova sarebbe entrato in un supermercato del Mantovano con mascherina abbassata sul mento e 38 di febbre.

Purtroppo le sue “imprese”, così come la sua ostinazione a non volersi vaccinare, hanno comportato che si è ammalato davvero di Covid e le sue condizioni sono andate via via peggiorando.

Mauro sta lottando tra la vita e la morte, in un letto del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento di Verona.

Maurizio Buratti, questo il vero nome del personaggio radiofonico “Mauro da Mantova”, avrebbe scelto Borgo Trento perché non si fidava degli ospedali del suo territorio.

61 anni, di professione carrozziere, da tempo era diventato ospite praticamente fisso nel programma radiofonico di Giuseppe Cruciani. Hanno fatto scalpore le sue provocazioni sui vaccini, poi, contratto il virus, è stato costretto a ricoverarsi.

Giuseppe Cruciani ha detto in trasmissione: «Sentendo come parlava, l’ho convinto a ricoverarsi in un ospedale”. Poi il conduttore ha ricevuto un audio in cui si poteva sentire ulteriormente peggiorato.

Oggi è tuttora in gravissime condizioni e secondo l’ultimo aggiornamento i medici sarebbero pessimisti tanto da rifugiarsi dietro a un “non ci possiamo esprimere”.

Per l’inesorabile legge del contrappasso crudele dei social c’è chi ricorda le sue frasi più forti: “Andare al supermercato con la febbre a 38 è stata una soddisfazione impagabile. Ero con il naso fuori, così ho disseminato per bene i germi”, “ora non ridi più…?” ha commentato un lettore.

Le ultime note ufficiali dicono che nella puntata dell’8 dicembre scorso Cruciani ha dato un ulteriore aggiornamento delle sue condizioni: “Le notizie non sono positive Mauro è intubato da un paio di giorni per Covid e pare che non risponda alle cure”, ha spiegato.

Il carrozziere nei suoi interventi seriali in radio portava avanti la filosofia no vax ripetendo anche lo slogan, caro alle piazze dei no Green pass, “la gente come noi non molla mai”, mentre il conduttore gli faceva notare che alla sua età, passati i 60 anni, sarebbe stato meglio per lui fare il vaccino. Per lui è scattata la solidarietà della community de La Zanzara e dei conduttori.