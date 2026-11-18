Matan Kahana è stato eletto presidente della Knesset, in una votazione che la fonte definisce legata alla vittoria della coalizione anti‑Netanyahu. Kahana è indicato come un fedelissimo di Benny Gantz Eisenkot.
Il neo speaker è un ex pilota da combattimento. In passato ha ricoperto la carica di ministro degli Affari religiosi nel governo guidato da Yair Lapid e Bennett.
Oggi Kahana è esponente del partito Yashar, posizione che mantiene al momento della sua elezione alla guida del parlamento israeliano.