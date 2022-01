Massimo cacciari fa la III dose: “Non sono contro il vaccino, sono contro l’obbligo”

Massimo Cacciari ha appena fatto la terza dose di vaccino, “io rispetto le leggi”, ma il punto è “l’irrazionalità di questa situazione. La gente non vuole capire che questa idolatria della terza dose è infondata”. Lo dice il filosofo ed ex sindaco di Venezia in un’intervista alla Stampa.

“Non sono contro il vaccino. Sono contro questo modo di imporlo, sono contro l’obbligo a chi ha più di 50 anni – spiega – Ci sarà un motivo se siamo l’unico Paese al mondo ad imporre l’obbligo vaccinale?”. E poi “basta con le affermazioni false da parte del presidente del Consiglio”; secondo Cacciari “non è vero che il problema nasce dai non vaccinati. Il virus circola anche attraverso i vaccinati”. Dire il contrario “è una falsità”.

Dopo gli obblighi in più “che ci siamo imposti in questi mesi, i dati ci mettono sullo stesso piano degli altri – sottolinea – questo vuol dire che forse quegli obblighi non erano necessari”.

Cacciari si affida a scienziati come il professor Mariano Bizzarri “che mettono in guardia dai possibili effetti collaterali della terza dose. Gli inviti alla prudenza vengono anche dall’interno del Cts e da migliaia di scienziati europei. E ci sono segnali di un aumento di ricoveri in terapia intensiva di pazienti con la terza dose”.

Il governo ha il diritto di imporre l’obbligo, “lo prevede la legge, lo confermano le sentenze della Corte Costituzionale. Ma noi riteniamo che quell’obbligo sia sbagliato. Anzi che sia contro il principio di precauzione”.

Per quanto riguarda invece la corsa al Colle, Cacciari si augura che i partiti trovino un nome “che sia di garanzia in un momento tanto complicato”. Lui pensa che Marta Cartabia sarebbe “un’ottima soluzione” mentre Draghi “dovrebbe rimanere dov’è oggi a guidare il governo con un presidente di garanzia com’è oggi Mattarella”. Chiedere invece un Mattarella bis “sarebbe come andare dal notaio a certificare che siamo un Paese cadavere”.