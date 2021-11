Germania dietrofront su terza dose: “Non a tutti…”

La commissione vaccinale permanente competente sui vaccini, la Stiko, ha ribadito oggi che la terza dose non va somministrata a tutti subito ma consiglia di privilegiare gli over 70, poi gli over 60 e i gruppi vulnerabili, così come chi ha professioni sensibili (medici e infermieri).

Questo va in aperto contrasto con quanto espresso dal ministro della Salute Jens Spahn nei giorni scorsi, il quale aveva invitato tutti a ricorrere ad una terza dose. Il presidente dell’associazione dei medici di famiglia, Ulrich Weigeldt, aveva detto ieri a Welt che il problema non è riaprire o meno i centri vaccinali o fare la terza dose, ma il problema è la disponibilità delle persone non vaccinate a farsi vaccinare. E per questo “non ha senso adesso accendere il turbo” negli studi medici.

“In futuro – hanno aggiunto – gli strumenti non cambieranno molto e il virus non andrà via. Ogni inverno ci troveremo ad affrontare le stesse condizioni” ha detto il presidente della Società di medicina generale Martin Scherer in conferenza stampa a Berlino, informando sulla condizione del Covid in Germania.

continua a leggere dopo la pubblicità

» leggi anche: “Crisanti: “Terza dose a tutti per non fare la fine dell’Inghilterra”“

» leggi anche: “Clamoroso terza dose: comitato Food and Drug Administration dice ‘no’ a Pfizer“