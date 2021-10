Covid: marito e moglie no-vax, 50 anni, in fin di vita a Padova

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Covid: marito e moglie no-vax ricoverati a Padova sono in fin di vita.

La coppia di 50enni è ora intubata ed è stata posta nella stessa stanza in terapia intensiva.

I medici confermano che i due versano in condizioni gravissime e sono ora ricoverati nella stessa stanza della terapia intensiva di Padova,.

Si tratta di due coniugi dell’Europa dell’est non vaccinati.

La coppia sfortunatamente ha contratto il Covid una decina di giorni fa.

Presentatisi in ospedale con problemi respiratori, marito e moglie hanno spiegato ai medici che nessuno di loro aveva fatto il vaccino.

Confermata la diagnosi di Covid, sono stati ricoverati subito, prima in stanze separate, poi insieme, in una cosiddetta ‘box Covid’, una ampia stanza di terapia intensiva dove ora lottano tra la vita e la morte, in due letti appaiati, attaccati ai respiratori.

I due non hanno voluto spiegare ai medici i motivi per cui avevano deciso di non vaccinarsi.

Se fosse stato per la paura della vaccinazione, oppure per una precisa scelta maturata all’interno specifiche credenze ideologiche, ma la speranza dei medici è che marito e moglie possano avere ancora il tempo di cambiare idea, ovvero superare la crisi avendo un futuro davanti.