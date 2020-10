Maria Teresa Ruta sbugiarda Massimiliano Morra al Grande Fratello VIP

Al Grande Fratello VIP continuano i misteri sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. L’attore continua a negare, ma il suo comportamento lascia più di qualche dubbio.

La scorsa settimana Morra aveva dichiarato di aver sognato Guenda Goria, di provare attrazione per lei e che sarebbe pure pronto a lasciare Dalila, la sua “fidanzata fuori dalla Casa”. Era stata Patrizia De Blanck a svelargli che la concorrente si fosse invaghita di lui e l’attore avrebbe “colto la palla al balzo” per inscenare un flirt, subito interrotto per futili motivi. Massimiliano Morra sarebbe poi finito ad abbracciare la “finta ex” Adua Del Vesco che fino a qualche giorno prima lo definito “gay”: come mai la “diffamazione” della Del Vesco è stata perdonata mentre la Gorio è stata accantonata con un’atteggiamento chiuso e ingiustificato? I maligni lanciano il sasso: forse perché Adua potrebbe rivelare altri dettagli?





Maria Teresa Ruta, madre di Guenda, ha affrontato l’attore: “Non so se c’è stato un fraintendimento o meno – è partita la conduttrice – Mia figlia avrà anche sbagliato, io non voglio difenderla, non ho parlato troppo con lei di quel sogno che tu avresti fatto. Tu te la sei presa moltissimo. Qualcuno però ha detto che tu sei gay e dopo 5 minuti tu eri abbracciato ad Adua e invece non hai chiesto scusa a Guenda. Adua è stata fraintesa, perfetto, Guenda è stata fraintesa, ok, ma perché tu sei arrabbiato solo con una? Hai avuto due pesi e due misure. Tu eri abbracciato con Adua subito dopo. Guenda è stata onesta e ti ha detto che aveva capito che tu l’avevi sognata, è stata corretta. Io non capisco”.

Così, per giustificare la Del Vesco, l’attore ha dato la colpa alla sua anoressia: “Io avevo creduto a lei, che mi aveva detto di non avermi dato ‘del gay’ anche perché sa benissimo che non lo sono. Comunque lei ha avuto dei problemi di disturbi alimentari e comunque alcune volte i disturbi alimentari ti portano a dire cose non veritiere. Può succedere, ci sono persone che conosco che hanno avuto disturbi alimentari”.

Ma Maria Teresa Ruta, che ha affrontato lo stesso calvario, ha replicato: “No dai, no, cose non veritiere magari le dicono all’interno della famiglia o ai propri amici, non in queste situazioni. Poi lei ne è uscita”.





Resta da chiedersi se anche la storia con Dalila Mucedero, attuale compagna di Morra, sia in realtà “finzione” come lo è stata con la Del Vesco: com’è possibile che l’attore abbia detto di poterla liquidare per una ragazza, Guenda Goria, dalla quale si è subito allontanato? Cosa c’è di vero nelle parole della influencer Deianira Marzano che aveva parlato di “Dalila come copertura per la sua omosessualità?”.

Anche Denis Dosio – squalificato dal GF VIP per una bestemmia – era rimasto allibito per l’atteggiamento di Massimiliano Morra, capace di mentirgli per settimane su come si sentisse ad avere una ex nella Casa quando la loro storia non sarebbe mai esistita.

Quale sarà la verità sull’attore? Adua Del Vesco rivelerà altri dettagli?

Marie Jolie