Marghera, maxi evacuazione il 2 febbraio per la bomba aerea. Venezia isolata: stop treni, auto e aerei. Tavolo in Prefettura

Marghera, maxi evacuazione la mattina di domenica 2 febbraio: 3mila persone dovranno lasciare le proprie case e allontanarsi temporaneamente.

E’ in corso la preparazione del piano per la maxi evacuazione per permettere agli artificieri di disinnescare la bomba aerea risalente alla seconda guerra mondiale, scoperta alcuni giorni fa sotto un cantiere edile in via Ferraris a Marghera.

Si tratta di un ordigno bellico che pesa 500 libbre (circa 220 chili di cui 129 di tritolo) e per disinnescarlo ci vorranno alcune ore e sarà necessario lo sgombero dell’area in un raggio di circa 2mila.

In Prefettura c’è stato oggi un tavolo tecnico per decidere le misure di sicurezza riguardo la maxi evacuazione: circa 3mila persone dovranno lasciare temporaneamente le loro case domenica 2 febbraio. Nessuno potrà circolare nella zona, ma nemmeno nei paraggi.

Giusto il tempo necessario per rimuovere l’ordigno che sarà poi fatto “brillare” in mare aperto, al sicuro.

Per le stesse ragioni di sicurezza i treni non partiranno in quell’arco temporale e così i voli dall’aeroporto di Tessera, tutti sospesi per il tempo necessario agli artificieri. Anche le strade attorno saranno chiuse e sarà quindi impossibile raggiungere o partire dal centro storico lagunare.

Per motivi di sicurezza Venezia sarà, per una mattina, completamente isolata dai mezzi. L’operazione di disinnesco potrebbe durare per un massimo di quattro ore.

ORARI E ZONE

A partire dalle 6 del mattino saranno evacuate le zone di viale San Marco, viale Vespucci e via Forte Marghera. L’area di evacuazione si estende per un raggio di 1.813 metri con il suo centro in via Ferraris e comprende anche il ponte della Libertà.

Auto ferme, e così i treni in arrivo o partenza da Mestre a Venezia Santa Lucia e viceversa, mentre nessun aereo si alzerà o atterrerà in quel frangente all’aeroporto Marco Polo.

Alle 7.30, terminate le operazioni di sgombero, gli artificieri dell’esercito cominceranno con l’intervento di disinnesco della bomba aerea che pesa oltre 200 chili. L’ordigno sarà rimosso dal cantiere edile e portato in mare aperto, dove sarà fatto “brillare” al sicuro.