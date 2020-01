Marghera, bomba d’aereo di 200 kg sotto via Ferraris. Risale alla seconda guerra mondiale

Marghera, una bomba di 200 chili risalente alla seconda guerra mondiale è stata trovata in un cantiere in via Ferraris, durante degli scavi.

In quel punto di Marghera sono in corso, in questi giorni, dei lavori edili e con grande sorpresa e timore gli operai, scavando, hanno notato sepolto quello che aveva tutto l’aspetto di un ordigno bellico, e nemmeno tanto piccolo.

Si tratta di una bomba d’aereo del peso di 500 libbre, pari a oltre 200 chilogrammi.

Sono stati chiamati una squadra degli artificieri della polizia e i militari dell’esercito che hanno messo in sicurezza l’area in attesa di valutare le operazioni per la rimozione della bomba d’aereo.

(foto d’archivio)