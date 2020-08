Marghera, albero precipita sui fili del tram

Marghera: un albero è precipitato a causa del forte vento di oggi pomeriggio in via Rizzardi.

L’albero, un platano secolare, si è abbattuto sulle linee aeree del tram.

Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area mentre i tecnici di Avm sono intervenuti per ripristinare la linea del tram.

Oltre a questo, sono circa una ventina gli interventi dei vigili de fuoco effettuati nel pomeriggio di lunedì a causa del maltempo che si è rapidamente abbattuto soprattutto sulla terraferma.

Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti e coperture messe in sicurezza.