Marco Masini al Teatro Goldoni di Venezia.

Si tratterà di un concerto imperdibile appartenente al tour per i 30 anni di carriera.

A Venezia, dunque, arriva finalmente il tour teatrale di Marco Masini dedicato all’importante tappa della sua carriera.

Dopo il rinvio di oltre un anno a causa dello stato di emergenza Covid, martedì 23 novembre 2021 (ore 21.00) il cantante famoso in tutto il mondo sarà al Teatro Goldoni di Venezia, nell’evento organizzato da Veneto Spettacolo in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto.

Pochi ancora i biglietti disponibili per questa tappa del tour di successo, che ha avuto un momento importante nel concerto celebrativo all’Arena di Verona.

“MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” (Sony Legacy) è anche un album di inediti e di grandi successi che l’artista ha reinterpretato con colleghi e amici.

Alcuni dei più importanti artisti del panorama musicale italiano hanno infatti deciso di festeggiare con Marco la sua fantastica carriera, prestando le loro voci e duettando con lui: Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Jovanotti, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza.

Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani.

Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017.

Le prevendite per gli ultimi biglietti sono disponibili nel circuito Ticketone e alla biglietteria del Teatro Goldoni di Venezia, mentre i biglietti già acquistati prima del rinvio rimangono validi per la nuova data.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne:

https:// www.fansale.it/fansale/

Veneto Spettacolo:

www.teatrostabileveneto.it/events/event/marco-masini-nel-2020-festeggia-i-30-anni-di-carriera/