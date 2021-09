La manifestazione di Venezia contro il vaccino: siringhe come carri armati

La difesa ferrea delle proprie convinzioni, ha scatenato gli oltre mille manifestanti contrari al vaccino e alla certificazione verde e li ha trasformati in oratori e attori impegnati a interpretare un copione pieno di riferimenti storici e di accenti letterari e spirituali.

Teatro ideale, le Zattere, che domenica hanno accolto, sotto un cielo terso e un gradevole clima settembrino, i veneti in raduno per protestare contro ‘la dittatura sanitaria’ invocando il sacro, il profano, lo Spirito santo, citando Hitler e la musica di Schindlers List.

Il tutto condito con offese ‘contro quei criminali che ci vogliono vaccinare, che hanno violato la libertà di scelta terapeutica’.

I vaccini? Uno strumento dei Governi per instaurare la dittatura sanitaria, secondo i partecipanti che si sono spesi in spiegazioni e allegorie a tratti inquietanti.

Da una bambola di pezza esibita trafitta di siringhe, alla narrazione di un Hitler nazista da giustificare perché indotto fin da piccolo a ubbidire, i patrioti, così amano definirsi, dal palco hanno parlato di ‘verità celate e controverse, o nascoste’, ben esplicitate dal guru scrittore Alessandro Leonardi, informato e documentato sul presente e sul futuro dell’umanità.

Si considerano dei perseguitati, degli eroi, si identificano con quel ragazzo che trentadue anni fa in piazza Tienanmen, a Pechino, riuscì a fermare con la sua sola persona un carro armato, costringendolo a rallentare. La foto di quel gesto nobile e generoso fece il giro del mondo e commosse l’umanità. Solo che ‘allora, in Cina era in atto un massacro (centinaia di morti) con una violenta repressione delle proteste studentesche che chiedevano maggiore giustizia sociale.

I carri armati, paragonati ai vaccini, il coraggio del giovane, quale simbolo del loro coraggio: inquietante sublimazione.

Questa è la dimensione dello scontro e della lacerazione che i manifestanti alle Zattere hanno voluto comunicare.

Emergono però alcune differenze, di sostanza e di stile. C’è chi trova sfogo nella sfida, come l’imprenditrice di Vittorio Veneto Francesca Salvador con il suo: “Che bello tossire davanti a voi”. C’è chi legittimamente è preoccupato per il posto di lavoro, alcuni di loro sospesi perché non immunizzati, chi ragiona su cure farmaceutiche preventive o alternative. E c’è chi dalle fondamenta delle Zattere parla di una sanità nazista in piena libertà di dire, di citare autori e salmi, di non indossare, con fierezza, la mascherina.

Afflitto da questo nuovo nazismo che è vissuto come i carri armati di Pechino, il popolo dei ‘giusti’, di quelli che dicono il vero, anche quando fra gli applausi dei convenuti sostengono che distanziamento, mascherine, gel (pericolosissimo, cancerogeno) e tutte le prescrizioni ufficiali anti contagio sono inutili bufale, continua la sua sfida.

Qualche timida, sparuta voce, invita a superare i conflitti, ma rimane nell’aria. Chissà che il 10 Ottobre, sempre a Venezia, nel prossimo raduno, trovi ascolto.

Quel popolo composto da insegnanti, attori, scrittori, medici e tanti ancora, assicurano che non demorderanno e continueranno a informare, pur in tempi di nazismo conclamato, come il nostro, su sanità e diritti violati, al grido di libertà, libertà, libertà! E ancora e “Lo stato siamo noi, lo stato siamo noi”.

Per la cronaca: L’état, c’est moi, (“Lo Stato sono io”) è comunemente attribuita a Luigi XIV, il re di Francia noto per aver instaurato una monarchia assoluta per diritto divino accentrando i poteri dello Stato nella propria persona.

Meglio forse, Liberté, Égalité, Fraternité, fari dei principi ispiratori della rivoluzione francese.

Andreina Corso